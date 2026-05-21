Unbekannte schlugen und traten am Innsbrucker Hauptbahnhof auf bewusstlosen Mann ein

Ein 41-jähriger Passant wollte am Mittwochabend einer Frau helfen. Dabei kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Der Deutsche erlitt schwere Kopfverletzungen.

Innsbruck – Ein Streit zwischen einer Angestellten eines Lebensmittelgeschäfts am Innsbrucker Hauptbahnhof und einem vorerst unbekannten Mann endete am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr mit einer handfesten Auseinandersetzung und zwei Verletzten.

Ein 41-jähriger deutscher Passant eilte der Frau zu Hilfe. In weiterer Folge kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Mann und dem Deutschen sowie einem weiteren derzeit Unbekannten und einem 32-jährigen Österreicher.

Schwere Kopfverletzungen

„Als der Deutsche bewusstlos am Boden lag, schlugen die beiden unbekannten Männer weiterhin auf diesen ein und traten gegen dessen Kopf. Danach ergriffen die Täter die Flucht“, teilte die Polizei mit.