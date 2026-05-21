Großes Jubiläumsfinale: Bühne frei für die Girls beim Cordial Cup

Zum 15. Mal sind auch Mädchen-Mannschaften mit dabei. Zu dem Jubiläum findet das Finale des größten Nachwuchs-Fußballturniers Europas heuer in Hopfgarten statt. Ins Spiel gebracht hatte die Damen Stefan Astner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Hohe Salve.