Frauenfußball im Rampenlicht

Großes Jubiläumsfinale: Bühne frei für die Girls beim Cordial Cup

Stefan Astner holte hatte die Idee zum Cordial Girls Cup. Die Aufbauarbeiten für das große Finale des Gesamtturniers läuft bereits auf Hochtouren.
© Harald Angerer
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Zum 15. Mal sind auch Mädchen-Mannschaften mit dabei. Zu dem Jubiläum findet das Finale des größten Nachwuchs-Fußballturniers Europas heuer in Hopfgarten statt. Ins Spiel gebracht hatte die Damen Stefan Astner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Hohe Salve.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059