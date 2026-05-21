Bagatellsumme als Trick

Warnung vor betrügerischer Abzocke in Tirol: Fiktive Zollgebühren sollen Daten absaugen

Post und Arbeiterkammer warnen vor den Phishing-Mails, die erfundene Zollgebühren einfordern – und davor, auf das im Link angeführte Konto Geld zu überweisen.
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Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Hunderttausende Pakete befördern die Post und private Paketdienste wie DPD pro Tag in Österreich. Eine immense Gruppe von potenziellen Betrugsopfern, die von Kriminellen immer wieder ins Visier genommen werden. An Tirolerinnen und Tiroler gehen derzeit massenhaft Mails zur Zahlungsaufforderung von Zollgebühren.