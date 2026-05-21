Bagatellsumme als Trick
Warnung vor betrügerischer Abzocke in Tirol: Fiktive Zollgebühren sollen Daten absaugen
Post und Arbeiterkammer warnen vor den Phishing-Mails, die erfundene Zollgebühren einfordern – und davor, auf das im Link angeführte Konto Geld zu überweisen.
© HANS KLAUS TECHT
Hunderttausende Pakete befördern die Post und private Paketdienste wie DPD pro Tag in Österreich. Eine immense Gruppe von potenziellen Betrugsopfern, die von Kriminellen immer wieder ins Visier genommen werden. An Tirolerinnen und Tiroler gehen derzeit massenhaft Mails zur Zahlungsaufforderung von Zollgebühren.