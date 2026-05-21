Warnung vor betrügerischer Abzocke in Tirol: Fiktive Zollgebühren sollen Daten absaugen

Hunderttausende Pakete befördern die Post und private Paketdienste wie DPD pro Tag in Österreich. Eine immense Gruppe von potenziellen Betrugsopfern, die von Kriminellen immer wieder ins Visier genommen werden. An Tirolerinnen und Tiroler gehen derzeit massenhaft Mails zur Zahlungsaufforderung von Zollgebühren.