„Alarmierende Mengen“ Mikroplastik und Chemikalien in Quetschies nachgewiesen

Greenpeace International warnt vor alarmierenden Mengen an Mikroplastik in Fruchtpüree aus Quetschbeuteln der Konzerne Nestlé und Danone. Eine Laboranalyse wies in den getesteten „Kinder-Quetschies“ bis zu 11.000 Plastikpartikel pro Beutel sowie über 80 verschiedene Chemikalien nach, darunter das potenziell hormonell wirksame 2,4-DTBP. Als Quelle der Verunreinigung gilt die Innenbeschichtung der Verpackungen aus Polyethylen (PE).

Obwohl die exakt getesteten Produkte in Österreich nicht eins zu eins verkauft werden, sind hierzulande Quetschies mit identischem Verpackungsmaterial im Handel erhältlich. Greenpeace Österreich befürchtet daher eine vergleichbare Belastung und fordert vom Gesundheitsministerium eine systematische Untersuchung der in Österreich angebotenen Produkte.

Kleinkinder besonders empfindlich auf Schadstoffe

Die Umweltschutzorganisation betont, dass Säuglinge und Kleinkinder besonders empfindlich auf Schadstoffe reagieren, da sich ihr Körper in kritischen Entwicklungsphasen befindet. Greenpeace appelliert an die Hersteller, den Einsatz von Einweg-Plastik zu beenden und fordert von der EU, die Produktion zu senken und den Umstieg auf Mehrwegsysteme zu forcieren. (TT.com, APA)