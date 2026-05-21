Schwerer Alk-Unfall: Ex-Weltmeister ist aktuell auf Rollstuhl angewiesen

Große Sorgen um Robert Kranjec. Der ehemalige Skispringer und Skiflugweltmeister (Vikersund 2012) kam laut slowenischen Medienberichten vor gut einem Monat unter starkem Alkoholeinfluss mit seinem Rad zu Sturz und verletzte sich dabei schwer an der Wirbelsäule. Der 44-Jährige wurde nach dem Unfall erst in ein Spital in Jesenice eingeliefert und dann in eine Klinik nach Laibach überstellt. Dort wurden unter anderem zwei gebrochene Wirbel operiert.

Wie das Internetportal EKIPA berichtet, sei die Operation gut verlaufen. Kranjec fühle nach dem Eingriff seinen Unterkörper, könne aber seine Füße nicht bewegen. Wie Fotos auf Social Media zeigen, ist der siebenfache Weltcupsieger aktuell auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch der aktuelle Skisprung-Dominator Domen Prevc wurde zitiert: „Im Juli, wenn alle anderen im Urlaub sind, wird Robert im Soca-Reha-Zentrum arbeiten müssen. Dann wird er Zuspruch brauchen, gerade in der Phase, in der es nur langsam vorangehen wird. Er wird jede Unterstützung und Hilfe benötigen, um wirklich wieder in die richtige Verfassung zu kommen.“