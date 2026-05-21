61-Jähriger befreit: Brand in Innsbrucker Wohnung durch Heizstrahler verursacht

Innsbruck – Die Berufsfeuerwehr Innsbruck wurde am Donnerstag in der Früh zu einem Brand in der Innsbrucker Kärntnerstraße alarmiert. Bauarbeiter hatten gegen 9 Uhr bemerkt, dass aus einer Wohnung im obersten Stock eines Mehrparteienhauses Rauchschwaden drangen.

Die Feuerwehr rettete den 61-jährigen Bewohner aus der stark verrauchten Wohnung. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.