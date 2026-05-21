61-Jähriger befreit: Brand in Innsbrucker Wohnung durch Heizstrahler verursacht
Innsbruck – Die Berufsfeuerwehr Innsbruck wurde am Donnerstag in der Früh zu einem Brand in der Innsbrucker Kärntnerstraße alarmiert. Bauarbeiter hatten gegen 9 Uhr bemerkt, dass aus einer Wohnung im obersten Stock eines Mehrparteienhauses Rauchschwaden drangen.
Die Feuerwehr rettete den 61-jährigen Bewohner aus der stark verrauchten Wohnung. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.
Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Ermittlungen ergaben, dass der Brand im Bereich des Bettes ausgebrochen war. Dort war unterhalb der Matratze ein Heizlüfter aufgestellt, Hinweise auf einen technischen Effekt liegen allerdings nicht vor. Das Zimmer wurde vollständig zerstört, der Schaden dürfte sich auf mehr als 10.000 Euro belaufen. (TT.com)