Rauchschwaden aus Fenster: Brand in Mehrparteienhaus in Innsbruck

Innsbruck – Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Feuerwehr Reichenau wurden am Donnerstag in der Früh zu einem Brand in der Innsbrucker Kärntnerstraße alarmiert. Aus einer Wohnung im obersten Stock eines Mehrparteienhauses drangen gegen 9 Uhr Rauchschwaden.

Die Feuerwehren konnten das Feuer rasch bekämpfen, letzte Nachlöscharbeiten sind noch im Gange. Ob und wie viele Personen sich in der Wohnung befanden – und ob diese verletzt wurden – ist laut Angaben der Leitstelle noch unklar. Die Brandursache wurde ebenfalls noch nicht ermittelt. (TT.com)