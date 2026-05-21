Vollsperrung am 30. Mai
„Es herrscht mittlere Panik“: Nachbarländer blicken nervös auf die Brenner-Blockade in Tirol
Am Samstag, den 30 Mai, gilt die Totalsperrung zwischen Mautstelle Schönberg und Brenner in beide Fahrtrichtungen von 11 bis 19 Uhr. Für LKWs beginnt sie ab 9 Uhr. Die Nervosität ist im Vorfeld groß.
© Böhm
Von Verkehrsclubs bis hin zum deutschen Auswärtigen Amt wird in den Nachbarländern wegen der Brenner-Blockade am 30. Mai vor Chaos gewarnt. Auch der Tag davor und danach wird kritisch gesehen.