Ritter-Fest in Kufstein, Texta in Hall und Feste zu Pfingsten: Das ist los in Tirol

Pfingsten steht vor der Tür. Und mit dem verlängerten Wochenende steigt auch wieder die Lust etwas zu unternehmen, man hat ja einen Tag mehr, sich zu erholen. So findet das ganze Wochenende in Kufstein etwa das Ritter-Fest statt. In Hall laden die Linzer Hip-Hop-Legenden von Texta ein, das ganze Land begeht das Pfingstfest und in Fügen geht es bei der Alpenparty ab.