„Polizei rufen statt einmischen“: So verhalten sich Zeugen von Straftaten richtig

Am Innsbrucker Hauptbahnhof wollte ein 41-Jähriger einer Frau bei einem Streit helfen. Er wurde verprügelt. In der Zillertalbahn haben Fahrgäste „Sieg Heil“ gegrölt. Dort schritt niemand ein. Die Polizei ersucht Zeugen, Straftaten schnell zu melden. Und sich selbst nicht zu gefährden. Ein Leitfaden.