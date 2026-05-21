Experte gibt Tipps
„Polizei rufen statt einmischen“: So verhalten sich Zeugen von Straftaten richtig
Wer ein Verbrechen beobachtet, sollte dies immer bei der Exekutive melden – über den Polizei-Notruf 133, dem Euro-Notruf 112 oder direkt bei einer Dienststelle.
© EVA MANHART
Am Innsbrucker Hauptbahnhof wollte ein 41-Jähriger einer Frau bei einem Streit helfen. Er wurde verprügelt. In der Zillertalbahn haben Fahrgäste „Sieg Heil“ gegrölt. Dort schritt niemand ein. Die Polizei ersucht Zeugen, Straftaten schnell zu melden. Und sich selbst nicht zu gefährden. Ein Leitfaden.