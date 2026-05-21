Hohe Auszeichnung für Tiroler Autor: Norbert Gstrein erhält Siegfried Lenz Preis

„Gedankliche Klarheit, stilistische Brillanz“: Norbert Gstrein erhält im September die mit 50.000 Euro dotierten Auszeichnung. Sie zählt zu den bedeutenden Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum.

Der Tiroler Schriftsteller Norbert Gstrein erhält den Siegfried Lenz Preis 2026. Das gab die Siegfried Lenz Stiftung am Donnerstag bekannt. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert und würdigt das erzählerische Werk des Autors.

Die feierliche Preisverleihung findet am 11. September 2026 im Hamburger Rathaus statt. Die Laudatio auf Gstrein wird der Schriftsteller Daniel Kehlmann halten.

Gstreins Prosa handelt vom Nicht-Auslotbaren, Nicht-Fixierbaren des Lebens – im Kontext der historischen Zerwürfnisse und Katastrophen des 20. und 21. Jahrhunderts. Aus der Jury-Begründung

Gstrein, 1961 geboren, in Vent aufgewachsen und seit Langem in Hamburg daheim, zählt seit seinem Debüt „Einer“ aus dem Jahr 1988 zu den wichtigsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur. Sein Werk kreist immer wieder um Erinnerung, Schuld, Herkunft, Gewalt und die Frage, wie sich Geschichte überhaupt erzählen lässt. Zuletzt erschien sein Roman „Im ersten Licht“.

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Die Preisjury würdigt Gstrein als Autor, der eigenständig an die Literatur der klassischen Moderne angeknüpft und deren Motive konsequent weiterentwickelt habe. Sein rund zwanzig Romane und Essays umfassendes Werk kreise um große erkenntnistheoretische und moralische Fragen. Gstreins Prosa handle vom „Nicht-Auslotbaren, Nicht-Fixierbaren des Lebens“ im Kontext historischer Zerwürfnisse und Katastrophen des 20. und 21. Jahrhunderts.

Zu ehren sei, so die Jury weiter, ein Autor, dessen Texte „von einer gedanklichen Klarheit und stilistischen Brillanz geprägt sind, wie man sie in der gegenwärtigen deutschsprachigen Literatur nur sehr selten findet“.

Auszeichnung alle zwei Jahre vergeben

Der Siegfried Lenz Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Ausgezeichnet werden internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren erzählerisches Werk dem Geist von Siegfried Lenz nahesteht. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen Amos Oz, Julian Barnes, Richard Ford, Ljudmila Ulitzkaja, Elizabeth Strout und Claire Keegan.