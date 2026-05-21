Nagelsmann baut auf Bayern-Stamm: Rückkehr von Neuer ins deutsche Team perfekt

Frankfurt am Main – Deutschlands Rekordtormann Manuel Neuer kehrt zwei Jahre nach seinem Rücktritt für die Fußball-Weltmeisterschaft in die Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt bei dem am 11. Juni beginnenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko auf den 40 Jahre alten Kapitän des FC Bayern München. Der bisher als Nummer eins vorgesehene Hoffenheimer Oliver Baumann (35) wird kurz vor dem Start der Vorbereitung zurückgestuft, dritter Tormann ist Alexander Nübel.

Bei der Nominierung des Kaders auf dem DFB-Campus in Frankfurt wurde zudem klar, dass der Kölner Angreifer Said El Mala entgegen vorheriger Medienberichte doch nicht zum Kreis der 26 WM-Spieler gehört. Auch Matthias Ginter vom SC Freiburg bekam einen Tag nach der Niederlage im Finale der Europa-League gegen Aston Villa (0:3) keine Einladung von Nagelsmann.

Da Ginter fehlt, ist Neuer der einzige verbliebene Weltmeister von 2014 im Aufgebot für das XXL-Turnier mit 48 Mannschaften. Eine Kehrtwende im Fall Neuer schien lange ausgeschlossen, doch in der Vorwoche sickerten erste Infos durch. Bei seinem Auftritt im ZDF-„Sportstudio“ am Samstag wich Nagelsmann noch allen Fragen aus.

Neuer hatte bis zuletzt immer wieder glaubhaft betont, sein Rücktritt aus der Nationalelf sei in Stein gemeißelt. Verkündet hatte er ihn freilich vor zwei Jahren auch in der Annahme, dass Nagelsmann fortan auf Marc-André ter Stegen als Nummer eins setzen würde. Das war tatsächlich der Plan des Bundestrainers. Dieser wurde aber von mehreren schweren Verletzungen ter Stegens durchkreuzt.