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„Das Leben wartet nicht“: Felix Gottwald zu Gast bei den „Lichtblicken“ auf tt.com

Felix Gottwald und Marianne Hengl sprechen auch darüber, wie das neue Buch des Olympiasiegers entstanden ist. Bei den Olympischen Winterspielen in Turin 2006 gewann Felix Gottwald zwei Gold- und eine Silbermedaille.
© Andrea Lindner, gepa/Helmut Fohringer

In der neuen Folge der Reihe „LICHTblicke & Wegweiser“ sprechen Marianne Hengl und der ehemalige Nordische Kombinierer Felix Gottwald auch über Achtsamkeit, Wertschätzung und Authentizität im Leben.

Innsbruck – Er ist dreifacher Olympiasieger und Weltmeister, hat über die Jahre im Spitzensport dazu noch Silber- und Bronzemedaillen gesammelt. Doch für Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichsten Olympiateilnehmer, geht es mittlerweile nicht mehr um den sportlichen Erfolg. In „LICHTblicke & Wegweiser“ spricht der ehemalige Nordische Kombinierer mit Marianne Hengl darüber, wie es gelingt, das Leben bewusster zu genießen: „Das Leben wartet nicht auf morgen. Es geschieht jetzt.“

📽️ Video | Marianne Hengl im Gespräch mit Felix Gottwald

42 Tage lang hat Felix Gottwald jeden Abend Tagebuch geführt. Und veränderte damit seinen Blick auf das, was er erlebt hat: Begegnungen seien bewusster, Augenblicke kostbarer, das Heute wertvoller geworden. Aus den Notizen wurde sein neues Buch: „KEINE Zeit für heute“.

Achtsamkeit, Wertschätzung und Haltung sind für den ehemaligen Spitzensportler viel mehr als nur Worte. Im Umgang mit anderen kommt es für ihn darauf an, echt zu sein. Denn Menschen würden spüren, ob jemand authentisch sei. Und wichtiger sei es deshalb, wahrhaftig statt perfekt zu sein. (TT.com)

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