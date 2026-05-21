Fahrerflucht in Baumkirchen: Polizei stoppte stark alkoholisierten Lenker

Baumkirchen – Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am späten Mittwochabend in Baumkirchen eine Serie von Verkehrsunfällen verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Gegen 22 Uhr beschädigte der Lenker entlang der Bahnhof- und Dorfstraße einen geparkten Lkw, zwei Verkehrszeichen, einen Baustellenzaun, eine Hausmauer sowie einen Holzzaun.

Im Zuge der Ermittlungen erhielten die Beamten Hinweise auf einen roten Wagen mit erheblichen Schäden auf der rechten Fahrzeugseite. Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich: Bereits kurz darauf konnte ein 62-jähriger Österreicher mit dem beschädigten Fahrzeug angehalten werden.