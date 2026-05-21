„Schrittwechsel“: Innsbrucker Tanzkompanie zeigt erste Produktion unter neuer Führung

Im Vorjahr hat Gérard Albertini aus Innsbruck die Leitung der „Albertini Dance Company“ in die Verantwortung seiner Tochter Jasmin Margreiter übergeben. Nun legt diese ihre erste Produktion in kompletter Eigenregie vor – als einmalige Aufführung.

Innsbruck – Im Vorjahr hat sich Gérard Albertini als Leiter der „Albertini Dance Company“ in Innsbruck zurückgezogen – nach fast einem Vierteljahrhundert und elf abendfüllenden Produktionen. Seither ist er im klassischen Unruhestand. Die Tanzkompanie hat Albertini in die alleinige Obhut seiner Tochter Jasmin Margreiter gelegt.

Nun hat Margreiter, die das Ensemble als „eingeführte Marke“ mit einer Kerngruppe motivierter Tänzerinnen weiterführt, das erste Tanztheater in kompletter Eigenregie auf die Beine gestellt: Zu sehen ist die Produktion „Schrittwechsel“ einmalig am Freitag, 29. Mai 2026, um 20 Uhr im Landesjugendtheater in der Josef-Wilberger-Straße 15 (gleich neben dem Fruchthof) in Innsbruck.

Ängste und Aufbruch

Das neue Stück dreht sich laut Tanzkompanie um das Thema Mut – darum, „was es braucht, alles hinter sich zu lassen und neu anzufangen, wenn der Alltag einen zu erdrücken droht“. Es geht also um Ängste und Aufbruch, um Zweifel und große Träume.

Auf der Bühne stehen oder vielmehr bewegen sich sieben Tänzerinnen, begleitet von Schauspielerin Angelika Hackh sowie „Lena & Thierry“ (zwei Stimmen, eine Gitarre).

Die Empfehlung der Tanzkompanie ist klar: Da die Sitzplätze begrenzt sind und es eben nur eine einzige Vorstellung gibt, sollte man rasch Karten reservieren.