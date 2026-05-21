Knapp 50 „Tankstellen des Muts“: Tiroler Lange Nacht der Kirchen im Zeichen von Zivilcourage

Zum 19. Mal begeht die Diözese Innsbruck am 29. Mai die Lange Nacht der Kirchen. Heuer stehen Mut und Miteinander im Fokus. In einer „hochnervösen“ Zeit brauche es Haltung, betonen Bischof Glettler und Tirols Superintendent Dantine. Auch, wenn Zivilcourage immer auch ein Risiko bedeute, wie ein Vorfall am Innsbrucker Hauptbahnhof am Vortag zeigte.