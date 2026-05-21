Betrieben fehlen Lehrlinge
„Laufen in eine Wüste“: Tirols Handwerk und Gewerbe gehen die Lehrlinge aus
Wollen die Lehrlingszahlen ankurbeln: Spartenobmann Franz Jirka (Mitte), Josef Norz (l., Innungsmeister Gärtner und Floristen) und Clemens Happ (Innungsmeister Friseure).
© Nina Werlberger
Die Branche stöhnt immer heftiger unter einem Fachkräfte-Schwund. Tirols Handwerk und Gewerbe fordern vom Bund daher mehr Geld und flexiblere Regeln. Lehrlinge sollten bis zu 10 Stunden täglich arbeiten können.