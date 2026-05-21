Rodel-Ass Allmaier ganz offen
Mentale Probleme statt Olympische Spiele: „Es ist verankert, keine Schwäche zu zeigen“
Nichts wie weg: alleine in den Oman reisen statt Eiskanal von Cortina d’Ampezzo. Nach ihrem vorzeitigen Saisonabbruch samt Olympia-Aus wollte die Aldranserin Barbara Allmaier Abstand gewinnen und wieder zu sich selbst finden.
© Allmaier, imago/Kristen
Olympia vor Augen zu haben, war für die Tiroler Rodlerin Barbara Allmaier (22) mehr Fluch als Segen. Offen ging sie mit mentalen Problemen um und bereute das nie. Ein neuer Blickwinkel soll künftig Rückenwind verleihen.