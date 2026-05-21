Erstmalig im Bezirk: Neue Heimat startet Bau von Personalhaus in Kitzbühel

Der soziale Wohnbauträger hat den Spatenstich für sein erstes Personalhaus im Bezirk Kitzbühel gesetzt. An der St. Johanner Straße entsteht die „Tenne Team Lodge“ mit 65 Personalwohnungen, die bis Oktober 2027 fertig sein soll.

Kitzbühel – In Zeiten von Wohnraumknappheit und steigenden Mietpreisen, insbesondere in touristischen Zentren, gewinnen Personalunterkünfte zunehmend an Bedeutung. Sie bieten eine nachhaltige Lösung für bezahlbares Wohnen und entlasten den angespannten Immobilienmarkt. Die NEUE HEIMAT TIROL (NHT) setzt dabei neue Maßstäbe: Nach erfolgreichen Referenzprojekten startet der gemeinnützige Bauträger nun ein weiteres Vorhaben in Kitzbühel. Diese Woche fiel der Startschuss für die Tenne Team Lodge in der St. Johanner Straße, ein modernes Mitarbeiterwohnhaus mit 65 Dienstwohnungen für das gleichnamige Hotel.

Weitere Projekte

„In unserer Stadt wird aktuell viel für leistbares Wohnen getan“, betont Bürgermeister Klaus Winkler. „Die NHT ist für uns ein zentraler Partner, wenn es darum geht, Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen.“ Erst im Herbst wurden in der Ehrenbachgasse 26 geförderte Mietwohnungen übergeben, und in der Badhaussiedlung steht die Fertigstellung von weiteren 40 Wohnungen noch aus. Mit dem neuen Projekt in der St. Johanner Straße setzt Kitzbühel jedoch einen weiteren entscheidenden Impuls für erschwingliches Wohnen, wie NHT-Geschäftsführer Johannes Tratter unterstreicht.