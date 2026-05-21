Musikkapelle Gaimberg präsentiert „Perspektiven“: Ein Frühjahrskonzert voller Vielfalt

Die Musikkapelle Gaimberg lädt am Samstag, den 30. Mai 2026, zu ihrem Frühjahrskonzert ein. Unter dem Motto „Perspektiven“ erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreicher Abend. Kapellmeister Thomas Frank verspricht musikalische Vielfalt und klangliche Höhepunkte.

Gaimberg – Das Programm des Konzerts spannt einen weiten Bogen. Es reicht von traditionellen Märschen und Polkas bis hin zu modernen Konzertwerken. Auch solistische Darbietungen werden zu hören sein. Im Zentrum steht das Werk „Perspektiven“ von Tobias Psaier. Dieses Stück verbindet auf besondere Weise Tradition und Moderne.

Weitere Höhepunkte des Abends sind das Horn-Solo „Born4Horn“. Hier präsentieren sich fünf Solisten aus den eigenen Reihen der Kapelle. Zudem wird die Fantasie „Verwehte Blumen“ aufgeführt.

Die Musikkapelle Gaimberg zählt aktuell 66 aktive Musikerinnen und Musiker. Fünf Marketenderinnen ergänzen die Reihen. Seit zehn Jahren steht die Kapelle unter der musikalischen Leitung von Thomas Frank. Obmann Franz Webhofer führt den Verein seit 22 Jahren mit großem Engagement.

Eventinfos: