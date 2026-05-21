Brennerei Schwarzer aus Lienz: Bei Vinaria zu Österreichs Brenner des Jahres gekürt

Die Lienzer Brennerei Schwarzer wurde bei der Vinaria Trophy 2026 als "Brenner des Jahres" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen holte insgesamt 18 Medaillen, darunter acht Gold-, sieben Silber- und drei Bronzemedaillen. Zwei Destillate erhielten zudem die Top-Auszeichnung "Schnaps des Jahres 2026".

Der Wettbewerb stand dieses Jahr unter dem Motto "Auf den Kern kommt’s an". Im Fokus standen Kernobst-Destillate aus Österreich. Dies bot der Osttiroler Brennerei eine gute Ausgangslage. Äpfel und Birnen sind die Hauptzutaten für den Osttiroler Pregler. Er ist seit 2022 EU-rechtlich geschützt. Der Pregler aus dem Hause Schwarzer wird zusätzlich mit Zwetschgen verfeinert.

Schwarzers Tiroler Pregler erreichte 19 Punkte. Er zählt zu den acht Sortensiegern. Noch höher bewertet wurden zwei andere Schnäpse des Hauses. Die "Gelbe Williamsbirne 2023" und die "Rote Williams W47 2023" erreichten jeweils 19,5 Punkte. Beide erhielten die Auszeichnung "Schnaps des Jahres 2026". Weitere Goldmedaillen gab es für Produkte außerhalb des Kernobst-Schwerpunkts.

Teamarbeit funktioniert

Mit 18 Medaillen zählt die Brennerei Schwarzer zu den erfolgreichsten in der Geschichte der Vinaria Trophy. Rudolf Maria Schwarzer betreibt die Brennerei mit Romana Felbar. Er sieht die Auszeichnung als "Anerkennung für unsere Arbeit und unseren akribischen Ansatz, stets noch besser zu werden".

Romana Felbar und Rudolf Schwarzer in der Brennerei. © Brennerei Schwarzer

Schon mit elf Jahren entdeckte Schwarzer seine Begeisterung für das Brennen. Seine Frau Romana teilt diese Leidenschaft. Gemeinsam führen sie die Brennerei seit 1999. Der Ursprung des Betriebs geht auf das Jahr 1879 zurück, damals war Ferdinand Probst k.k. Hoflieferant.

Die Brennerei Schwarzer bietet über 70 verschiedene Brände an. Ein weiteres Standbein ist die Herstellung von Kräuteransätzen für Bitter und Wermut. Der Schwarzer Wermut basiert auf einem Rezept von 1879 und wird bis nach Mallorca und Berlin exportiert.