Krankenhaus Lienz bietet neue Hilfe gegen Depression im Alter

Das Bezirkskrankenhaus Lienz (BKH) startet eine spezialisierte Sprechstunde für Depressionen im höheren Lebensalter. Dieses neue Angebot richtet sich an Betroffene und ihre Angehörigen.

Lienz – Depressionen im Alter bleiben oft unerkannt oder werden als normale Begleiterscheinung des Alterns missverstanden. Das Bezirkskrankenhaus Lienz begegnet diesem Umstand nun mit einer neuen Sprechstunde. Sie findet jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr statt. Für die Sprechstunde ist eine Terminvereinbarung notwendig.

Das Angebot soll eine verlässliche und fachlich fundierte Anlaufstelle bieten. Es ermöglicht eine sorgfältige Abklärung und persönliche Beratung. Bei Bedarf wird eine passende Behandlung in einem geschützten Rahmen eingeleitet.

Primar Dr. Jadranko Hodzic begleitet die Sprechstunde mit langjähriger Erfahrung und fachlicher Expertise. Mit diesem Schritt erweitert das BKH Lienz sein psychiatrisch-psychotherapeutisches Angebot und schafft damit einen wichtigen Baustein in der Versorgung älterer Menschen. „Denn gute Psychiatrie lebt nicht nur von Kompetenz, sondern auch von menschlicher Zuwendung“, betont der Mediziner.