Filmmusik in Lienz: Kammerchor vokalissimo bringt Kino-Hits in die Spitalskirche

Der Kammerchor vokalissimo Lienz entführt sein Publikum am 13. Juni in die Welt der Filmmusik. Das Programm umfasst bekannte Melodien aus Kino und Fernsehen, präsentiert in neuem, choralem Klanggewand.

Lienz – Das Konzert beginnt um 19 Uhr und verspricht eine Reise durch verschiedene Filmgenres. Das Repertoire reicht von Balladen bis zu den mächtigen Klangbildern großer Filmproduktionen. Der Chor präsentiert dabei seine musikalische Bandbreite.

Auf dem Programm stehen Stücke wie "The Book of Love". Dieses Lied erlangte Bekanntheit durch den Film "Shall We Dance". Auch "Vide cor meum" von Patrick Cassidy, international bekannt durch den Film "Hannibal", wird zu hören sein. Ein Highlight ist "Eatnemen Vuelie". Das Titellied aus dem Disney-Erfolg "Frozen" setzt mit seinen nordischen Klangfarben Akzente.

Darüber hinaus greift der Kammerchor vokalissimo Lienz zeitlose Melodien auf. Dazu gehören "Blackbird" von The Beatles und "Moon River" aus "Breakfast at Tiffany's". Letzteres wurde von Henry Mancini komponiert. Diese Stücke haben längst ihren festen Platz in der Filmgeschichte gefunden.

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