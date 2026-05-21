Lenkerin von Ausweichmanöver überrascht: 33-Jährige bei Unfall auf Tiroler Straße verletzt
Karrösten – Auf der Tiroler Straße (B171) bei Imst ist es am Donnerstagvormittag zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem eine 33-jährige Frau verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr im Bereich der Abzweigung zur Autobahn.
Auslöser war laut Polizei eine plötzliche Staubildung. Ein 62-jähriger Autofahrer musste, um einen Auffahrunfall zu vermeiden, nach links auf die Autobahnzufahrt ausweichen. Als er unmittelbar danach wieder nach rechts auf seine ursprüngliche Spur zurücklenken wollte, wurde eine nachfolgende 57-jährige Autofahrerin von dem Manöver überrascht.
Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Wagens auf. Die 33-jährige Beifahrerin im vorderen Fahrzeug wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Die beiden Lenker blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)