Wacker-Präsident Rauch über Durchmarsch in vier Jahren: „Schaffen wenige in Europa“

Mit einem Punkt im Westliga-Schlager gegen Kuchl könnte Aufsteiger FC Wacker am Freitagabend (19.30 Uhr) im Tivoli-Stadion auch den Titel vorzeitig fixieren. Präsident Hannes Rauch sprach mit der TT über den Durchmarsch in die 2. Liga, die Zusammenarbeit mit Investor Los Angeles FC und die Zielsetzung für kommende Saison.