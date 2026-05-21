Neun Straftaten im Oberland geklärt: Aufmerksame Zeugin half bei Festnahme von Seriendieb

Dank des Hinweises einer aufmerksamen Hausbesitzerin ist der Polizei im Oberland ein mutmaßlicher Seriendieb ins Netz gegangen. Ein 43-Jähriger wurde am Donnerstag in Prutz festgenommen und ist geständig, im vergangenen Jahr zahlreiche Fahrräder gestohlen zu haben. Der Schaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Prutz – Einem mutmaßlichen Seriendieb, der für zahlreiche Fahrraddiebstähle im Oberland verantwortlich sein soll, hat die Polizei am Donnerstagmorgen das Handwerk gelegt. Ein Hinweis einer Hausbesitzerin führte zu dem Ermittlungserfolg.

Nach dem Hinweis der Frau wurde eine großangelegte Fahndung eingeleitet, bei der mehrere Polizeistreifen, Diensthunde und eine Drohne zum Einsatz kamen. Gegen 6.30 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Ried den verdächtigen 43-jährigen Ukrainer in Prutz anhalten.

In Justizanstalt gebracht

Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Mann geständig, in der Zeit von Ende Juli bis Oktober 2025 insgesamt neun Straftaten in den Gemeinden Faggen, Pfunds und Mils bei Imst verübt zu haben. Ihm werden fünf Einbruchsdiebstähle sowie vier weitere Diebstähle (davon einer versucht) zur Last gelegt. Seine Masche war es, die Taten im Zuge geplanter Durchreisen nach Italien zu begehen. Er erbeutete laut Polizei dabei aus Garagen und unversperrten Autos E-Bikes, Rennräder und Mountainbikes im Gesamtwert von über 10.000 Euro.