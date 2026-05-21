Motorradunfall in Haiming: 68-Jähriger prallte gegen Leitpflock und stürzte
Haiming – Ein 68-jähriger Österreicher ist am Donnerstagnachmittag bei einem Motorradunfall im Gemeindegebiet von Haiming verletzt worden. Der Mann war gegen 17.45 Uhr auf der Kühtaistraße (L237) von Kühtai kommend in Richtung Ochsengarten unterwegs, als ihm laut Polizei in einer Rechtskurve ein Fahrfehler unterlief.
Auf dem abschüssigen Straßenabschnitt geriet der Biker auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort gegen einen Leitpflock. In der Folge stürzte der 68-Jährige und blieb auf der Fahrbahn liegen. Das schwer beschädigte Motorrad schlitterte über den rechten Fahrbahnrand und kam am Böschungsabhang zum Stillstand.
Der Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen am linken Arm und im Rückenbereich. Er wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Notarzthubschrauber „Martin 2“ in das Krankenhaus nach Zams geflogen. (TT.com)