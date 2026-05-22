Alkoholisierter Lenker (24) kam bei Kufstein von Straße ab und landete im Feld

Unterlangkampfen – Ein alkoholisierter Autolenker ist am Donnerstagabend mit seinem Pkw bei Unterlangkampfen von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall wurden der 24-jährige Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer verletzt.

Der junge Österreicher war gegen 20:25 Uhr mit seinem Auto auf der Kufsteiner Straße (L211) von Kufstein in Richtung Unterlangkampfen unterwegs. In seinem Fahrzeug befanden sich außerdem eine 21-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann. Nach einer langgezogenen Kurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam links von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem angrenzenden Feld.

Mittelstarke Alkoholisierung, Führerschein weg

Bei dem Unfall wurden beide Airbags des Autos ausgelöst. Ein bei dem Lenker durchgeführter Alkomattest ergab laut Polizei eine mittelstarke Alkoholisierung.