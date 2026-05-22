Tiroler mehrfach vorbestraft

Keine Milde für Unbelehrbaren: „Sie sind ein Betrüger, wie er im Buche steht“

Der 63-jährige Innsbrucker saß im Laufe seines Lebens schon vor vielen Strafrichtern. Auf Richter Reinhard Santeler traf er nun zum zweiten Mal.
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Reinhard FellnerThomas Hörmann

Von Reinhard Fellner, Thomas Hörmann

Ein 22-fach vorbestrafter Innsbrucker wurde am Donnerstag erneut aus der Strafhaft dem Richter vorgeführt. Sein Engagement als Wirt endete mit dem Konkurs des Cafés. Betrügereien summierten sich nun zu weiteren Haftjahren für den 63-Jährigen.

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