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Kommenar
Die Lehren aus der Budgetsanierung
Kommenarvon Wolfgang Sablatnig
Das Sparpaket der Dreierkoalition wird konkreter. Die Regierung scheint es mit der Sanierung ernst zu meinen. Die Ernte wird erst eine nächste Regierung einfahren können.
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