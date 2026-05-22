Woche der Zivilcourage

Von der EU-Außengrenze ins Klassenzimmer: „Können uns nicht vorstellen, was Flucht bedeutet“

Theresa Kurnoth (29) vor dem Büro der Plattform Asyl in Innsbruck: Hier ist sie für die Schulworkshops zuständig, am MCI hat die Soziologin außerdem eine Lehrstelle im Bereich Sozialarbeit inne.
© Theresa Aigner
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Theresa Kurnoth hat knapp drei Monate auf Lesbos verbracht und dort mit einer Hilfsorganisation Lebensmittel an geflüchtete Menschen verteilt. Im Rahmen von Schulworkshops der Plattform Asyl teilt sie ihre Eindrücke dazu, was es heißt, auf der Flucht zu sein.

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