Innenräume stark verrußt

Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Inzing: So geht es für die Familie weiter

Beim Brand wurden fünf Personen verletzt, sie wurden aufgrund von Rauchgasvergiftungen in die Klinik gebracht.
© Daniel Liebl
Ornella Wächter

Von Ornella Wächter

Ein Wohnungsbrand in Inzing hat in der Nacht auf Freitag fünf Verletzte gefordert, darunter drei Kinder. Die Familienmitglieder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Wie der Löscheinsatz vor Ort ablief und was auf die Familie noch zukommen wird, schildert ein Einsatzleiter der Feuerwehr.

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