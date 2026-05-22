Stromversorgung sichern

Stadtwerke Imst transplantieren ihr Herz: 2,1 Millionen Euro für neues Umspannwerk

Stadtwerke Imst-Betriebsleiter Norbert Praxmarer weist auf die Netzschwankungen hin.
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Thomas Parth

Von Thomas Parth

Zentrale Infrastruktur zur Stromverteilung wird für die Stadt Imst erneuert. Damit sollen die Versorgungssicherheit für die Stromkunden und die Stabilität des Stromnetzes insgesamt erhöht werden. „Nach 50 Jahren im Dienst ist die alte Anlage ,End of Life‘ und muss getauscht werden“, sagt Stadtwerke-Direktor Thomas Huber.

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