Strom vom Asphalt

Nächster Clou: Tiroler Straßenkraftwerk sichert sich Finanzierung um 20 Millionen Euro

Für den gebürtigen Schwazer Reps-Gründer Alfons Huber geht es derzeit Schlag auf Schlag: Kürzlich konnte er sich Investitionen in Millionenhöhe sichern, bald könnte seine Erfindung im großen Stil am Hamburger Hafen verbaut werden.
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Clemens Markart

Von Clemens Markart

Seit Herbst ist das Straßenkraftwerk „Reps“ am Hamburger Hafen mit einer Teststrecke in Betrieb. Nicht nur dort ist die Erfindung des Tirolers Alfons Huber von Erfolg gekrönt: Er konnte kürzlich Investoren-Deals um insgesamt 20 Millionen Euro an Land ziehen. Das dürfte ihm eine große Expansion ermöglichen.

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