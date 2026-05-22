Nächster Clou: Tiroler Straßenkraftwerk sichert sich Finanzierung um 20 Millionen Euro

Seit Herbst ist das Straßenkraftwerk „Reps“ am Hamburger Hafen mit einer Teststrecke in Betrieb. Nicht nur dort ist die Erfindung des Tirolers Alfons Huber von Erfolg gekrönt: Er konnte kürzlich Investoren-Deals um insgesamt 20 Millionen Euro an Land ziehen. Das dürfte ihm eine große Expansion ermöglichen.