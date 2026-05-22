Strom vom Asphalt
Nächster Clou: Tiroler Straßenkraftwerk sichert sich Finanzierung um 20 Millionen Euro
Für den gebürtigen Schwazer Reps-Gründer Alfons Huber geht es derzeit Schlag auf Schlag: Kürzlich konnte er sich Investitionen in Millionenhöhe sichern, bald könnte seine Erfindung im großen Stil am Hamburger Hafen verbaut werden.
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Seit Herbst ist das Straßenkraftwerk „Reps“ am Hamburger Hafen mit einer Teststrecke in Betrieb. Nicht nur dort ist die Erfindung des Tirolers Alfons Huber von Erfolg gekrönt: Er konnte kürzlich Investoren-Deals um insgesamt 20 Millionen Euro an Land ziehen. Das dürfte ihm eine große Expansion ermöglichen.