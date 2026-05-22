Vorerst kein Öl-Engpass: Kerosin kommt verstärkt aus Nigeria nach Europa

Der Iran-Krieg behindert die Öl-Versorgung weiter massiv. Europa wird sein Kerosin künftig verstärkt aus Nigeria bekommen, erfuhr die TT aus dem Wirtschaftsministerium. Außerdem bereite die EU die Zulassung der US-Sorte bei Flugbenzin vor. In Österreich droht aktuell keine Knappheit, wird betont. Die IEA warnt indes vor einer Zuspitzung der Lage am Ölmarkt im Sommer.