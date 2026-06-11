Die Couch wurde zur Baustelle: Dieses Bild hat das Kinder-Chaos-Voting gewonnen

Die Würfel sind gefallen, die Stimmen sind ausgezählt! Ihr habt fleißig abgestimmt und das lustigste Kinder-Chaos gekürt.

Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte – besonders wenn es um das kreative Chaos geht, das Kinder so hinterlassen. Wir haben die lustigsten Kinder-„Katastrophen“ gesucht – und zahlreiche Fotos von Familien in Tirol bekommen. Zehn Einsendungen unserer LeserInnen haben es ins Finale geschafft. Nun steht das Ergebnis fest.

Der eindeutige Sieg geht an das Bild „Die Couch wurde zur Baustelle“! Wer braucht schon einen Spielplatz, wenn das Wohnzimmer so viel Potenzial für Großprojekte bietet?

Platz 1: Die Couch wurde zur Baustelle

© Elisabeth Plant

Wir gratulieren den kreativen „Bauarbeitern“ ganz herzlich zum ersten Platz! Dafür gibt es einen Gutschein für 2 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 1 bis 2 Kinder im Kinderhotel Buchau in Eben am Achensee.

Ein riesiges Dankeschön an alle Familien in Tirol, die ihre herrlich unperfekten Momente mit uns geteilt haben, und natürlich an alle, die so fleißig mitgevotet haben.

Platz 2: Kleine Helferin beim Kuchenbacken

© Johanna Maylandt

Platz 3: Der Hauptverdächtige grinst!

Platz 4: Echte Joghurt-Liebe

© Ebru Aydincik

Platz 5: Schminkchaos

Die Gewinner der Tyrolia-Gutscheine im Wert von 100 Euro unter allen Abstimmenden werden von uns direkt benachrichtigt.