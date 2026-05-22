Die lustigsten Bilder vom Kinder-Chaos: Jetzt abstimmen und abstauben
Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte – besonders wenn es um das kreative Chaos geht, das Kinder hinterlassen. Wir haben die lustigsten Kinder-„Katastrophen“ gesucht – und zahlreiche Fotos von Familien in Tirol bekommen. Nun ist eure Meinung gefragt. Dabei könnt ihr selbst einen Tyrolia-Gutschein gewinnen.
Zehn Einsendungen unserer LeserInnen haben es ins Finale geschafft. Entscheidet nun mit, welches chaotische Kunstwerk den Hauptpreis verdient: einen Gutschein für 2 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 1 bis 2 Kinder im Kinderhotel Buchau in Eben am Achensee.
Mitmachen lohnt sich doppelt, denn unter allen, die abstimmen, verlosen wir 3 praktische Tyrolia-Gutscheine im Wert von 100 Euro.
Stimmt jetzt ab: Einfach Bild auswählen, unten dann E-Mail-Adresse angeben und auf „Absenden“ klicken.
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