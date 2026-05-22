Trauer um Kyle Busch: Zweimalige Nascar-Champion mit nur 41 Jahren verstorben

Daytona Beach (Florida) – Der US-Motorsportler Kyle Busch ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben. „Im Namen der Familie Busch, aller Mitarbeiter von Richard Childress Racing und der gesamten Nascar-Gemeinschaft müssen wir mit großer Trauer den plötzlichen und tragischen Tod von Kyle Busch bekanntgeben“, hieß es am Mittwoch in einem Statement auf der Internetseite des Motorsportverbandes.

Der zweimalige Nascar-Champion war zuvor mit einer „schweren Erkrankung“ ins Krankenhaus gebracht worden, wie es in einem Statement seiner Familie hieß. Weitere Details wurden nicht genannt. Busch gewann in seiner Karriere in den drei nationalen Nascar-Serien mehr Rennen als jeder andere Fahrer. Er hinterlässt seine Frau, zwei Kinder und seine Eltern.