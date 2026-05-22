Premiere am 5. Juni 2026

Proben für „Die Revision“: Martin Leutgeb packt an im Kampf gegen Gier und Korruption

Martin Leutgeb werkt nicht nur als Regisseur, sondern auch als Bühnenbildner und überzieht Sitzpolster dafür neu.
© Angela Dähling
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Mit „Die Revision“ transferiert Regisseur Martin Leutgeb das Stück „Der Revisor“ von Nikolai Gogol in die Neuzeit. In der Komödie stehen ein Dorfkaiser und seine Machenschaften im Mittelpunkt. Die TT traf Leutgeb am Aufführungsort, wo er auch als Bühnenbildner überzeugt.

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