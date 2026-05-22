Frontal-Kollision im Bezirk Lienz: Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Matrei in Osttirol – Am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr kam es auf der Felbertauern Straße (B108) im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Wie die Polizei berichtet, war eine 55-jährige Ungarin mit ihrem Wagen von Lienz kommend in Richtung Matrei unterwegs, als sie bei Straßenkilometer 23,5 aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kollidierte sie seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 31-jährigen Kolumbianer gelenkt wurde.

Durch die Kollision verlor der Kolumbianer die Kontrolle über sein Fahrzeug, das von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und schließlich im Straßengraben auf dem Dach liegen blieb. Auch die Ungarin verlor die Kontrolle über ihr Auto, das von der Straße abkam und in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand kam.