Gemeinsam stark in der Beratung

Die besten Lösungen entstehen dann, wenn Menschen ihre Stärken bündeln und Herz und Verstand einsetzen. Genau deshalb setzt die TIROLER VERSICHERUNG auf echte Teamarbeit und bietet Persönlichkeiten, denen eine Aufgabe mit Sinn wichtig ist, tolle Chancen.

Manche Jobs sind einfach ein Job. Andere bedeuten, wirklich für Menschen da zu sein, wenn es darauf ankommt. Genau darum geht es bei der TIROLER. Versicherungslösungen müssen zum Leben passen und sind sehr individuell. Genau deshalb braucht es Berater*innen, die fachlich kompetent sind und die Menschen, ihre Lebensrealitäten und die Region kennen. Die richtige Absicherung durch Profis ist entscheidend.

„Wie wertvoll das ist, zeigt sich besonders dann, wenn etwas passiert. Wenn schnelle Hilfe gefragt ist, zählen vor allem Verlässlichkeit und jemand, der wirklich für einen da ist“, weiß Barbara Heis, Bereichsleiterin TIROLER Vertrieb. „Deshalb wollen wir verstehen, was Menschen brauchen, und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen – in jeder Lebensphase.“

Zusammen unschlagbar

Versicherung ist Vertrauenssache. Die TIROLER setzt bewusst auf starke Beratungsteams und geht weg von der klassischen Provisionsentlohnung. Die Berater*innen-Teams betreuen einen bestehenden Kundenstock in der Region, in der sie auch daheim sind. Alle sind flexibel organisiert und arbeiten gut abgestimmt. Der Arbeitsalltag lässt sich so gestalten, dass er zum Leben passt – nicht umgekehrt. Davon profitieren auch die Kund*innen: verlässliche Erreichbarkeit, kompetente Beratung und schnelle Unterstützung im Schadenfall. So entstehen langfristige, vertrauensvolle Beziehungen.

Beratung ist ein Beruf, in dem man nie stehen bleibt. Fleiß, Einfühlungsvermögen und Lernbereitschaft sind die Basis. Neue Mitarbeiter*innen werden bei der TIROLER intensiv begleitet. Sie erhalten eine fundierte Ausbildung, in der sich Theorie und Praxis abwechseln. Erfahrene Kolleg*innen geben ihr Wissen weiter und unterstützen Schritt für Schritt. So wird sichergestellt, dass die Beratungsqualität hoch bleibt.

Lernen und wachsen

Auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind ausdrücklich willkommen. „Denn oft sind es gerade die unterschiedlichen Lebenswege und Erfahrungen, die Menschen zu guten Beraterinnen und Beratern machen. Entscheidend sind die Offenheit für Neues und die Freude am Umgang mit Menschen,“ ist Heis überzeugt.

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Ehrlich, nah, TIROLERisch

Vier Mitarbeiter*innen erzählen, warum Beratung bei der TIROLER mehr als nur ein Job ist:

„Versicherungsberatung ist spannender als manche meinen. Nach fast 40 Jahren lerne ich immer noch täglich dazu. Gerade im Schadenfall zeigt sich dann, dass ich meine Kund*innen gut beraten habe und rasch helfen kann. Das ist mir das Wichtigste. Weil gute Beratung Zeit braucht, wird mein Team erweitert. Ich bin schon sehr gespannt, welche Persönlichkeiten künftig Fabienne, Melanie, Gabriel und mich unterstützen werden.“ Werner Sprenger, TIROLER Berater für Faggen, Fendels, Fiss, Fließ, Kaunerberg, Kauns, Ladis, Prutz, Ried im Oberinntal, Schönwies und Serfaus