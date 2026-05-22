Tiroler Meisterschaften in Bundesliga: Mit Grabher und fünf Teams in höchster Klasse

Tirol stellt mit Schwaz, Kufstein, Kitzbühel und Wörgl gleich vier Damen-Teams in der Tennis-Bundesliga. Trotz Julia Grabher als Aushängeschild sind die Favoriten andere. Dem TC Schwaz geht es bei den Herren ähnlich.

Innsbruck – Es sind viele große Namen, die sich in den Mannschaftslisten der österreichischen Tennis-Bundesligisten finden: bei den Herren neben zahlreichen Legionären sogar die Top 15 der ÖTV-Rangliste, angeführt von Sebastian Ofner, der wie Jurij Rodionov beim UTC Strassburg aufscheint, bei den Damen – abgesehen von der Nummer eins Anastasia Potapova – die besten sieben. Die Top-TirolerInnen tauchen mit Lilli Tagger beim Klagenfurter LAC auf und mit Sandro Kopp nach dem Abstieg von Telfs bei Mauthausen, wo auch Alex Erler spielt.

Mit Grabher in die höchste Liga

Tirols fünf Bundesliga-Klubs können beim Star-Auflauf der Männer in Strassburg, Salzburg (Titelverteidiger) und Mauthausen sowie in Ried (TV) und Linz bei den Frauen allerdings nicht mithalten. Abgesehen vom (Wieder-)Aufsteiger TC Kitzbühel, der sich mit Julia Grabher die ÖTV-Nummer vier und 123 der Welt angelte. „Es kommt aber darauf an, wie bei allen anderen auch, wie oft sie für uns spielen kann“, erklärt Kitzbühels Mannschaftsführer Christian Lederer.

Die Favoriten sind also andere, finanzkräftigere Vereine, trotz der Tiroler Übermacht mit vier von zehn Klubs in der 1. Damen-Liga. Eine Tiroler Liga mit nationaler Beteiligung sozusagen. Zumindest das lässt die Kapitäne der Frauen-Teams schmunzeln. „Die Vielfalt ist einzigartig. Ich hoffe, dass auch Zuschauer kommen. Die Damen hätten es sich allesamt verdient“, sagt Christian Walter, Mannschaftsführer beim TC-Zugvogel Schwaz.

Anna Pircher spielt heuer für den TC Zugvogel Schwaz und liegt in Österreichs Rangliste auf Platz 14, einen Rang vor Clara Pinggera, die für Kufstein spielt. © gepa/Grebiern

„Das ist heuer wirklich bemerkenswert“, meint auch Markus Erler, der die Kufsteinerinnen (Clara Pinggera beste Tirolerin) nach vier Jahren in der zweiten Liga nun in das fünfte Jahr der höchsten Spielklasse führt. So wird auch nicht an der Zielsetzung gerüttelt. Erler: „Klassenerhalt habe ich noch nie gesagt. Spaß und den Teamspirit leben heißt es wieder.“

Schwaz stellt Damen- und Herren-Team

Stolz darf auch Schwaz loslegen. Als einziger Klub Österreichs stellt man sowohl ein Damen- als auch ein Herren-Team in Liga eins. Als Sechste waren die Schwazerinnen im Vorjahr die besten Tirolerinnen, heute starten sie mit Junghoffnung Anna Pircher (im Kader auch Viktoria Sojer) – daheim gegen Linz, ein Titelaspirant.

„Wir werden im Nachhinein sehen, ob es Glück oder Pech war, zum Start auf Linz zu treffen“, sagt Mannschaftsführer Walter. Es komme eben darauf an, wer spiele. Von Lotterie, Überraschung, Losspiel oder Poker sprechen ohnehin alle.

Einer der zahlreichen jungen Schwazer, die in der Bundesliga zum Einsatz kommen können: Johannes Rittmannsberger. © Michael Kristen

Auch der Schwazer Herren-Kapitän Fabian Wöll, der auf die zahlungskräftigere Konkurrenz im Osten Österreichs anspielt: „Es gilt, aus dem Tiroler Weg auch in Verbindung mit der Tiroler Liga eine gesunde Mischung zu finden. Sonst macht das keinen Sinn.“

Tirols Teams werden also nicht um die Titel, sondern um den Klassenerhalt spielen. (Wieder-)Aufsteiger Wörgl (mit der Osttirolerin Miriam Troger) formuliert es konkret, Kapitän Stefan Schneck: „Wir sind eher Favoriten auf den Abstieg.“

Spielplan für den Auftakt der Tennis-Bundesliga Freitag, 22. Mai, 13 Uhr 1. Bundesliga, Damen, Gruppe A: TC Sparkasse Kufstein - KLC 1, Mödling - TC Kitzbühel; Ried spielfrei; Gruppe B: TC Wörgl - Weigelsdorf, TC Zugvogel Schwaz - Linz AG Team OÖ, Klagenfurt spielfrei. Samstag, 23. Mai, 11 Uhr 1. Bundesliga, Herren, Gr. A: Bad Sauerbrunn - TC Zugvogel Schwaz, Salzburg - TC Hard, spielfrei Steyr. Sonntag, 24. Mai, 11 Uhr 1. Bundesliga, Damen, Gr. A: KLC - Kitzbühel, Ried - Mödling; Kufstein spielfrei; Gr. B: Schwaz - Weigelsdorf, Linz - Klagenfurt, Wörgl spielfrei. Montag, 25. Mai, 11 Uhr 1. Bundesliga, Herren, Gr. A: Steyr - Zugvogel Schwaz, Bad Sauerbrunn - Salzburg. Weitere Termine, Gruppenphase: Samstag, 30. Mai mit Derby Kitzbühel – Kufstein, Donnerstag, 4. Juni mit Derby Wörgl – Schwaz und Samstag, 6. Juni mit Spielbeginn jeweils um 11 Uhr. Halbfinalspiele am 27. Juni, Finalspiele am 5./6. September.