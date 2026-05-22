OECD: Verfehlen von Klimazielen könnte Österreich Milliarden kosten

Österreich ist laut dem am Freitag veröffentlichten OECD-Umweltprüfbericht 2026 aktuell nicht auf Kurs, seine Klimaziele zu erreichen. Bei einer Verfehlung der EU-Vorgaben für 2030 drohen dem Land finanzielle Belastungen in Milliardenhöhe.

Der Befund kommt nicht ganz überraschend: Österreich muss beim Klimaschutz einen Zahn zulegen. Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) findet in ihrem gestern vorgelegten Bericht aber auch lobende Worte, etwa für den Ökostrom-Ausbau. Kritisiert werden klimaschädliche Subventionen und der hohe Anteil an Bodenversiegelung.

Um den teuren Zukauf von Emissionszertifikaten abzuwenden, müsste sich das Tempo der Emissionsreduktion im Vergleich zu den vergangenen sechs Jahren jedenfalls mehr als verdoppeln.

Weiterer Rückgang erforderlich

Die Treibhausgasemissionen Österreichs (ohne Landnutzung) sind dem Bericht zufolge im Zeitraum 2010 bis 2024 um 22 Prozent gesunken. Für die Erreichung des EU-Ziels für 2030 ist ausgehend von 2024 jedoch ein weiterer Rückgang um 31 Prozent erforderlich. Als größte Verursacher identifiziert der Bericht die Industrie mit einem Anteil von 36 Prozent an den Emissionen sowie den Verkehr mit 29 Prozent. Fossile Brennstoffe machen in Österreich noch immer rund 60 Prozent der gesamten Energieversorgung aus.

Sanktionen in Milliardenhöhe drohen

Verfehlt Österreich das verbindliche Ziel im Rahmen der EU-Lastenteilungsverordnung, müsste es zum Ausgleich Emissionszuteilungen von jenen EU-Ländern kaufen, die ihre Vorgaben übertroffen haben. Wie Expertenberechnungen zeigen, könnten sich diese Kompensationszahlungen für den Zeitraum bis 2030 auf 1,6 bis 5,9 Milliarden Euro belaufen. Da die EU-Emissionsziele künftig weiter verschärft werden, könnten diese Strafkosten im Jahrzehnt bis 2040 sogar auf bis zu 9,5 Milliarden Euro ansteigen.

Wie aktuelle Auswertungen der Europäischen Umweltagentur zeigen, gehen derzeit vor allem Staaten wie Griechenland, Portugal, Tschechien, die Slowakei, Spanien oder Luxemburg von einer Übererfüllung ihrer Ziele aus. Diese Länder wären potenzielle Verkäufer von Emissionszertifikaten.

Dass sie auf einem guten Pfad sind, liegt auch an der Architektur der EU-Ziele. Da die Reduktionsziele primär nach dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf berechnet werden, haben wirtschaftlich schwächere Länder deutlich niedrigere Vorgaben als reichere Staaten wie Österreich, die ihre Emissionen um bis zu 50 Prozent senken müssen.

Lob für den Ausbau erneuerbarer Energien