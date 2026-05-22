Totes Schaf in Außervillgraten: Wolf zum Abschuss freigegeben
Die Tiroler Landesregierung hat am Freitag erneut eine Abschussverordnung für einen „Risikowolf“ erlassen – diesmal im Bezirk Lienz. Im Gemeindegebiet von Außervillgraten kam es in unmittelbarer Nähe zu von Menschen genutzten Gebäuden zu einem Rissereignis. Es wurde ein totes sowie ein verletztes Schaf begutachtet, teilte das Land mit.
Es bestand der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Die Verordnung trat am Freitag in Kraft und gilt bis inklusive 16. Juli. Die Jägerschaft sei bereits informiert worden, hieß es.
Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. (TT.com)