Totes Schaf in Außervillgraten: Wolf zum Abschuss freigegeben

Die Tiroler Landesregierung hat am Freitag erneut eine Abschussverordnung für einen „Risikowolf“ erlassen – diesmal im Bezirk Lienz. Im Gemeindegebiet von Außervillgraten kam es in unmittelbarer Nähe zu von Menschen genutzten Gebäuden zu einem Rissereignis. Es wurde ein totes sowie ein verletztes Schaf begutachtet, teilte das Land mit.

Es bestand der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Die Verordnung trat am Freitag in Kraft und gilt bis inklusive 16. Juli. Die Jägerschaft sei bereits informiert worden, hieß es.