Landeshauptmann soll Silz zur Vernunft bringen: Liste Fritz fordert Lärmschutz ein

Trotz aller Erkenntnisse von Ärzten, Anrainern sowie durch Lärm-Gutachten der ÖBB zeige sich der Silzer Gemeinderat mehrheitlich „stur, mutwillig und gar böswillig“. Die Gemeinde verhindere Lärmschutz in Silz. Dies urteilt Markus Sint, Klubobmann der Liste Fritz, und fordert Landeshauptmann Anton Mattle zum Einschreiten auf.