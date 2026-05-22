Schutz vor Bahnlärm
Landeshauptmann soll Silz zur Vernunft bringen: Liste Fritz fordert Lärmschutz ein
Dieses Foto stammt aus dem Jahr 2021. Seitdem hat sich in Sachen Lärmschutzverbauung in Silz für die Anrainer nichts verändert.
© Parth
Trotz aller Erkenntnisse von Ärzten, Anrainern sowie durch Lärm-Gutachten der ÖBB zeige sich der Silzer Gemeinderat mehrheitlich „stur, mutwillig und gar böswillig“. Die Gemeinde verhindere Lärmschutz in Silz. Dies urteilt Markus Sint, Klubobmann der Liste Fritz, und fordert Landeshauptmann Anton Mattle zum Einschreiten auf.