Zwei Kinder (10, 12) bei Hunde-Attacke in Fritzens verletzt: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag wurden in Fritzens zwei Geschwisterkinder von einer Bulldogge attackiert. Der 12-jährige Junge wurde gebissen, seine 10-jährige Schwester erlitt Schürfwunden. Die Halterin des Hundes entfernte sich anschließend vom Unfallort, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht.

Fritzens – Ein Hundebiss hat am frühen Donnerstagabend in Fritzens zu einem Polizeieinsatz geführt. Zwei Geschwister, ein 12-jähriger Junge und seine 10-jährige Schwester, wurden von einer französischen Bulldogge attackiert und verletzt.

Laut Polizei waren die beiden Kinder gegen 18 Uhr auf Höhe Austraße 33 mit ihrem Hund unterwegs. Etwa zehn Meter entfernt befand sich eine etwa 60 bis 70 Jahre alte Frau, die ein Kleinkind beaufsichtigte und ebenfalls einen Hund (eine schwarze französische Bulldogge) bei sich hatte.

Als die Frau gerade dabei war, den Hundekot aufzuheben, riss sich ihre Bulldogge samt Leine los. Das Tier rannte auf die beiden Kinder zu, biss den Zwölfjährigen in das rechte Bein und kratzte das zehnjährige Mädchen mit seiner Kralle am rechten Unterschenkel. Das Kind erlitt dadurch eine Schürfwunde.