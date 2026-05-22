Eine Biologin erklärt

Timmy bläht sich auf: Warum Wale nach ihrem Tod explodieren können

Inzwischen herrscht Gewissheit: Buckelwal Timmy ist tot. Nun droht sein verwesender Körper zu platzen. Warum ist das so?

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