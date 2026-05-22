So viel bekommen Clubs
Das 100.000-Euro-Finale: Cup-Spektakel mit erwarteten 7000 Fans lässt Rubel rollen
Vor allem das Herren-Finale zwischen dem FC Wacker (Bright Owusu, vorne) und den WSG Tirol Juniors (Tobias Wanner, hinten) zieht am Pfingstmontag die Massen an.
© imago
5300 Tickets für größten Fußball-Cup-Finaltag aller Zeiten sind weg. Insgesamt rechnet man am Pfingstmontag im Tivoli Stadion mit 7000 Fans. Veranstalter FC Wacker und beteiligte Vereine dürfen sich deshalb auf einen Geldregen freuen.