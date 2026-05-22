„Frühstück im Dunkeln“ für mehr Sichtbarkeit: Tirols Blindenverband feiert 80. Geburtstag

Mühsamer Weg zur vollen Kaffeetasse: Beim „Frühstück im Dunkeln“ konnten auch Vertreterinnen der Politik erfahren, was es heißt, im Alltag blind oder sehbehindert zu sein. Im Bild: Innsbruck-Gemeinderätin Eva Bertsch und LA Zeliha Arslan (v.l., beide Grüne).

© Clemens Markart