Viel erreicht, noch viel zu tun
„Frühstück im Dunkeln“ für mehr Sichtbarkeit: Tirols Blindenverband feiert 80. Geburtstag
Mühsamer Weg zur vollen Kaffeetasse: Beim „Frühstück im Dunkeln“ konnten auch Vertreterinnen der Politik erfahren, was es heißt, im Alltag blind oder sehbehindert zu sein. Im Bild: Innsbruck-Gemeinderätin Eva Bertsch und LA Zeliha Arslan (v.l., beide Grüne).
© Clemens Markart
Um die Tücken im Alltag von Menschen mit Sehbehinderten aufzuzeigen, hat der Tiroler Blinden- und Sehbehindertenverband ein „Frühstück im Dunkeln“ organisiert. Seit 1946 bietet der Verband Unterstützung, Orientierung und Beratung in Tirol.