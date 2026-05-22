Viel erreicht, noch viel zu tun

„Frühstück im Dunkeln“ für mehr Sichtbarkeit: Tirols Blindenverband feiert 80. Geburtstag

Mühsamer Weg zur vollen Kaffeetasse: Beim „Frühstück im Dunkeln“ konnten auch Vertreterinnen der Politik erfahren, was es heißt, im Alltag blind oder sehbehindert zu sein. Im Bild: Innsbruck-Gemeinderätin Eva Bertsch und LA Zeliha Arslan (v.l., beide Grüne).
© Clemens Markart
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Um die Tücken im Alltag von Menschen mit Sehbehinderten aufzuzeigen, hat der Tiroler Blinden- und Sehbehindertenverband ein „Frühstück im Dunkeln“ organisiert. Seit 1946 bietet der Verband Unterstützung, Orientierung und Beratung in Tirol.

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