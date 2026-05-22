Sparpläne für die Universitäten werden erst im Herbst fixiert

Das Budget wird zunächst fortgeschrieben, das Wissenschaftsministerium muss aber 2028 190 Mio. Euro einsparen. Ressortchefin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) war am Freitag um Beruhigung bemüht.

Wien – Es war die erste wirklich harte Woche im Amt für Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). Nachdem die RektorInnen der Universitäten nach einem vertraulichen Gespräch über die vermeintlichen Sparpläne der Regierung – 1 Milliarde Euro für die dreijährige Planungsperiode von 2028 bis 2030 stand im Raum – an die Öffentlichkeit gegangen waren, erntete Holzleitner von vielen Seiten Unverständnis. Auch von Parteifreunden (Wiens Bürgermeister Michael Ludwig) oder Landeshauptleuten (Thomas Stelzer, Oberösterreich, ÖVP).

Suche nach Sparpotenzial

Um Beruhigung bemüht, bat Holzleitner am Freitagnachmittag JournalistInnen zum Hintergrundgespräch. „Es gibt nicht die Vorgabe, dass die Unis eine Milliarde einsparen müssen“, sagte sie. Diese Zahl habe sie selbst nie genannt, betonte Holzleitner – eine eigene Summe wollte sie dem allerdings auch nicht entgegenstellen.

Ich stehe ganz klar an der Seite der Wissenschaft. Eva-Maria Holzleitner, Wissenschaftsministerin (SPÖ)

Die Budgetverhandlungen mit dem Finanzministerium seien jedenfalls abgeschlossen. „Ich werde aber alles tun, damit sich für die kommende Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 eine Stärkung ergibt.“ Ihr Ziel sei ein nominelles Anwachsen der Uni-Mittel.

Offenbar habe es ein Missverständnis aufgrund verschiedener Zahlen und Zeiträume gegeben. „Wissenschaft und Forschung sind zentrale Themen für die Regierung“, betonte Holzleitner und kündigte eine Regierungsklausur mit diesem Schwerpunkt für Herbst an.

Bis Herbst wird an Details gefeilt

Da wird dann wohl auch die Leistungsvereinbarung mit den Unis für 2028 bis 2030 abgeschlossen oder auch präsentiert werden. Die muss nämlich bis 31.10. fixiert sein. Es gibt jetzt also einen zeitlichen Spielraum.

Das Doppelbudget, das Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) in seiner Budgetrede Mitte Juni vorstellt und dessen Sparzwang auch die Unis unterliegen, betrifft die Jahre 2027/28.

So weit, so verwirrend. Doch auf welche Sparziele müssen sich jetzt die Unis einstellen? Im Doppelbudget 2027/28 wird der derzeitige Budgetansatz von rund 5,2 Mrd. Euro zunächst formal fortgeschrieben, erklärte Holzleitner. Gleichzeitig muss ihr Ministerium 2027 23 Mio. und 2028 190 Mio. Euro einsparen. Das betrifft alle Bereiche. Ob also im Bereich Unis, Fachhochschulen, Frauen oder woanders gekürzt wird, ist noch nicht klar. Allerdings sind sämtliche Bereiche abseits der Unis deutlich geringer dotiert.

Das Budget darf nicht zu Lasten der Studierenden gehen. Eva-Maria Holzleitner, Wissenschaftsministerin (SPÖ)

Nicht sparen will Holzleitner bei den Studienbeihilfen, Studiengebühren wären für sie ebenfalls eine „rote Linie“. Man überlege auch andere Lösungen, um etwaige Einsparungen abzufangen. So könnte etwa die Lohnnebenkostensenkung den Unis im Doppelbudget 30 Mio. Euro einbringen oder Baukostenzuschüsse der Bundesimmobiliengesellschaft 60 Mio. Euro. Abseits davon hoffe man auch auf Philanthropie durch Stiftungen.

Wie steht Holzleitner zu den angekündigten Protesten, zu denen die Universitäten für nächste Woche aufgerufen haben? Sie gehe davon aus, dass diese jedenfalls stattfinden würden, „das ist in einer Demokratie gutes Recht“.

RektorInnen sind nicht zufrieden

Dass die Demos stattfinden werden, bestätigte am Freitagabend auch uniko-Präsidentin Brigitte Hütter. Denn auch nach Holzleitners Klarstellung zeigten sich die Rektorinnen und Rektoren nicht zufrieden: „Am Montag wurde uns gesagt, dass der Rahmen für die Leistungsvereinbarung 2028 bis 2030 mit 15,5 Milliarden festgelegt wird. Jetzt wird uns gesagt, dass diese Entscheidung verschoben wird, und zwar auf eine Regierungsklausur im Herbst“, so uniko-Präsidentin Brigitte Hütter gegenüber der APA. In Wahrheit werde das Problem nur vertagt. „Die Situation hat sich nicht verbessert, die einzige Zahl, die wir kennen, sind die 15,5 Milliarden.“